Aydın’da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Kızlar Bölge Şampiyonası Aydın etabı ilk gün maçlarıyla başladı.

Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu U16 Kızlar Bölge Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu’nda ilk gün Menemen Belediye Spor ile İncirliova Spor takımı karşılaşmasıyla başladı. Ardından şampiyonanın ikinci maçında, Turgutlu Spor ile Manisa 8 Eylül Basketbol takımı karşı karşıya geldi. 21 - 23 Mart tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonaya 3 şehirden 6 takım birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Aydın ilimizde gerçekleştirilecek basketbol müsabakalarında mücadele verecek potanın sultanlarına başarı dilerim" dedi.