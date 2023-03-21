Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Mimar Sinan Mahallesi, Şair Ömer Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGK 028 ve 34 YSN 20 plakalı otomobiller bulvar üzerinde kazaya karıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.