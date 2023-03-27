Aydın’da öğrenciler tarih ile iç içe yarıştı

Aydın’da Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde Aydın Oryantiring Yarışması Afrodisias Antik Kenti’nde yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalar hız kesmeden devam ederken, Oryantiring İl 1’inciliği Müsabakaları da tamamlandı. Dünya Mirası olarak nitelendirilen Afrodisias Antik Kenti’nde gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler hem spor yaptı, hem de zaman yolculuğuna çıktı. Sporcular ellerindeki haritalar yardımıyla stadyum, tiyatro, agora gibi önemli tarihi mekanlarda bulunan 26 hedefe en kısa sürede ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışmada belirlenen hedeflere ulaşan sporcular, ellerinde bulunan dijital cihazları hedeflerdeki okuyuculara tutarak hedeflere varıp varmadıklarının takip edilmesini sağladı.

Müsabakalar ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Okul Sporları tarafından Okullar Arası Oryantiring müsabakaları gerçekleştirildi. Okullara arası Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde Oryantiring İl 1’inciliği Müsabakaları Afrodisias Antik Kent’inde düzenlenen yarışların sonunda tamamlandı” ifadeleri yer aldı.