Aydın’da nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Genel seçimler öncesinde vatandaşların işlemlerini tamamlayabilmesi için Aydın’da nüfus müdürlükleri 2 Nisan’a kadar hafta sonları da açık olacak.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel seçimlere sayılı günler kala, oy kullanacak vatandaşların adres işlemlerini yapabilmeleri için yeni bir karar alındı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da alınan karar ile birlikte 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.

Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim nedeniyle vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek amacıyla nüfus müdürlüklerimiz hafta sonları açık bulundurulacaktır. Adres işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için 25 Mart - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de hizmetinizde” ifadeleri yer aldı.