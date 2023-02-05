Aydın’da jandarma ekipleri he

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, traktör sürücülerine yönelik ’ROPS/reflektör’ eğitimi aralıksız olarak sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi, Çine ilçesi Cumalı Mahallesi, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi, Bozdoğan ilçesi Amasya ve Çamlıdere Mahallerinde toplam 140 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirildi.