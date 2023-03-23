Aydın’da ilk teravih namazı kılındı

Aydın’da rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında, Aydın’daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı. Camileri dolduran erkek, genç, yaşlı, kadın ve çocuklar namaz kılıp dua etti. Bu yılın ilk teravih namazını Efeler ilçesinde Bey Camii’de kıldıran İl Müftüsü Hasan Güneş, "Evveli rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 7’den 70’e birçok vatandaşın doldurduğu camiler huzur dolu görüntüler ortaya çıkardı.