Son Dakika
Aydın’da göçmen kaçakçısı yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 adet Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 18.03.2023, 09:49
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 adet Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekipler son olarak Kuşadası ilçesinde 4 adet “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan ve hakkında toplam 16 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.