Aydın’da cumhurbaşkanlığı yarışında sonuçlar belli oldu

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici seçim sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il genelinde 449 bin 559 oy Kemal Kılıçdaroğlu alırken, Recep Tayyip Erdoğan 301 bin 709 oy aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da cumhurbaşkanlığı seçim yarışında sonuçlar belli oldu. Geçici sonuçlara göre, Aydın’da listede yer alan 877 bin 737 seçmenden 760 bin 782 seçmen toplam 2 bin 720 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 751 bin 268’i geçerli, 9 bin 514’ü geçersiz oldu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu 449 bin 559 oy Kemal Kılıçdaroğlu alırken, Recep Tayyip Erdoğan 301 bin 709 oy aldı.

İlçe bazlı sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu 120 bin 615 oyla en fazla oyu Efeler’den alırken, Recep Tayyip Erdoğan ise 75 bin 483 oyla en fazla oyu Efeler’den aldı.

İlçelerdeki oy dağılımları ise şu şekilde oldu:

"Bozdoğan’da 22 bin 693 seçmen oy kullanırken oyların 22 bin 253’ü geçerli, 440’ı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 11 bin 317, Kemal Kılıçdaroğlu 10 bin 936 oy aldı.

Buharkent’te 8 bin 861 seçmen oy kullanırken oyların 8 bin 724’ü geçerli, 137’si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 730, Recep Tayyip Erdoğan 3 bin 994 oy aldı.

Çine’de 35 bin 470 seçmen oy kullanırken oyların 34 bin 837’si geçerli, 633’ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 18 bin 570, Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 267 oy aldı.

Didim’de 63 bin 138 seçmen oy kullanırken oyların 62 bin 632’si geçerli, 506’sı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 45 bin 638, Recep Tayyip Erdoğan 16 bin 994 oy aldı.

Efeler’de 198 bin 512 seçmen oy kullanırken oyların 195 bin 98’i geçerli, 2 bin 414’ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 120 bin 615, Recep Tayyip Erdoğan 75 bin 483 oy aldı.

Germencik’te 29 bin 230 seçmen oy kullanırken oyların 28 bin 837’si geçerli, 393’ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 16 bin 996, Recep Tayyip Erdoğan 11 bin 841 oy aldı.

İncirliova’da 35 bin 528 seçmen oy kullanırken oyların 35 bin 97’si geçerli, 431’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 17 bin 884, Recep Tayyip Erdoğan 17 bin 213 oy aldı.

Karacasu’da 12 bin 517 seçmen oy kullanırken oyların 12 bin 276’sı geçerli, 241’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 344, Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 932 oy aldı.

Karpuzlu’da 7 bin 775 seçmen oy kullanırken oyların 7 bin 605’i geçerli, 170’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 744, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 861 oy aldı.

Koçarlı’da 16 bin 394 seçmen oy kullanırken oyların 16 bin 151’i geçerli, 243’ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 9 bin 168, Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 983 oy aldı.

Köşk’te 19 bin 85 seçmen oy kullanırken oyların 18 bin 739’u geçerli, 346’sı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 12 bin 174, Kemal Kılıçdaroğlu 6 bin 565 oy aldı.

Kuşadası’nda 84 bin 145 seçmen oy kullanırken oyların 83 bin 547’si geçerli, 598’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 60 bin 572, Recep Tayyip Erdoğan 22 bin 875 oy aldı.

Kuyucak’ta 18 bin 979 seçmen oy kullanırken oyların 18 bin 544’ü geçerli, 335’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 725, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 919 oy aldı.

Nazilli’de 105 bin 244 seçmen oy kullanırken oyların 103 bin 773’ü geçerli, bin 471’i geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 58 bin 643, Recep Tayyip Erdoğan 45 bin 130 oy aldı.

Söke’de 80 bin 775 seçmen oy kullanırken oyların 79 bin 999’u geçerli, 776’sı geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 50 bin 875, Recep Tayyip Erdoğan 29 bin 124 oy aldı.

Sultanhisar’da 13 bin 729 seçmen oy kullanırken oyların 13 bin 492’si geçerli, 237’si geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 7 bin 428, Recep Tayyip Erdoğan 6 bin 64 oy aldı.

Yenipazar’da 8 bin 707 seçmen oy kullanırken oyların 8 bin 564’ü geçerli, 143’ü geçersiz kabul edildi. İlçe genelinde çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 470, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 94 oy aldı."