Aydın’da aranan aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıslar yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre farklı tarihlerde; Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.ve İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi’nde ’dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.