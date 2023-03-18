Aydın’da 18 Mart’ın en anlamlı etkinliği bu açılışla yapıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nün Aydın’daki en anlamlı etkinliği Proje Adası tarafından kurulan Tralles Çocuk Müzesi bünyesindeki Çanakkale Müzesi’nin açılışı ile gerçekleştirildi. Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, “Japonya’da hiçbir çocuk Hiroşima’yı anlamadan eğitime başlamaz. Oysa bizim Çanakkale’mizin dünyada eşi benzeri yoktur. Biz de çocuklarımızı önce Çanakkale Ruhu’nu anlatıp ondan sonra eğitime başlayacağız” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Aydın’da da çeşitli programlarla kutlandı. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülkenin değişik illerinde kurduğu matematik müzeleri ile tanınan Proje Adası tarafından Aydın’da kurulan matematik müzesine Çanakkale Müzesi eklendi. Çanakkale Müzesi’nin açılışı Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında düzenlenen törenle açıldı.

“Japonaya’da eğitim Hiroşima ile başlıyorsa bizde de Çanakkale ile başlamalı”

Çanakkale Destanı’nın dünyada eşi benzeri olmayan bir destan olduğunu ve bu toprakların hangi şartlarda vatan olduğunun genç kuşaklara anlatılabilmesi için Japonya’da çocukların eğitiminin Hiroşima ziyareti ile başladığı gibi Türkiye’de de Çanakkale ziyareti başlaması gerektiğini belirten Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, törendeki konuşmasına “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak üzerinde ölen varsa vatandır” dizeleri ile başladı.

Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında böylesi anlamlı bir açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akyol, bu milleti ayakta tutan en önemli unsurun başında Çanakkale Ruhu’nun geldiğini belirterek tüm şehitlere rahmet diledi.

Akoyol konuşmasında; “Japonya’da eğitim Hiroşima ziyareti ile başlar ve çocuklara ‘kendinizi geliştirmezseniz aynı şeyi tekrar yaşarsınız’ mesajı verilir. Bizim de Hiroşima’dan daha büyük bir değerimiz hatta bizi biz yapan Çanakkale Destanımız var. Bu nedenle metrekareye 6 bin merminin düştüğü 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Ruhu’nu yaşatmak için bu müzeyi kurduk. Çocuklarımızı eğitime bu müzeyi gezdirerek başlatmalıyız. Ondan sonra matematiği dokunsunlar ve ‘Evet bir şeyler yapmak zorundayız’ desinler. Bu nedenle ilk Çanakkale Müzemizi Aydın’da açıyoruz. Proje Adası olarak ülkemizin yarınlara güvenle erişebilmesi için yerli ve milli çocuklar yetiştirmeliyiz” dedi.

Açılışa katılan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de Çanakkale Ruhu’nun öneminden söz edip böylesi anlamlı bir proje ile gelecek nesli bu ruhla yetiştirmeyi amaç edinen Proje Adası ekibine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Proje Adası tarafından Tralles Çocuk Müzesi bünyesinde kurulan Çanakkale Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Açılışa; AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İl Milli Eğitim Müdüryardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, MHP Aydın İl Yöneticileri ve davetliler katıldı.