Aydın’da 1 yılda 12 bin hemodiyaliz seansı uygulandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde 2022 yılı içerisinde 146 hastaya 12 bin 231 hemodiyaliz seansı uygulandı.

Sağlık imkanlarını her geçen gün artıran Aydın Devlet Hastanesi, 2022 yılı Hemodiyaliz Merkezi istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Aydın Devlet Hastanesi’nde son 1 yılda Diyaliz Merkezi’ne kayıtlı 146 hastaya toplam 12 bin 231 hemodiyaliz seansı uygulandı.