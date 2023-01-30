Aydın’a zirai don uyarısı

Meteoroloji aralarında Aydın’da bugün ve yarın görülmesi beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle; bu gece (30-31 Ocak) ve yarın gece (31 Ocak-1 Şubat) bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının 0 C derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.