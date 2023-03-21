Aydın Ticaret Borsası’nda ’Markalaşma ve Pazarlamada Yeni Kimlik’ eğitimi

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından hazırlanan ’Markalaşma ve Pazarlamada Yeni Kimlik’ projesi, devlet tarafından desteklenen 2022 Yılı Teknik Programı çerçevesinde başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Aydın Ticaret Borsası (ATB), 2022 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde; incir, kestane, zeytin, zeytinyağı, kuru meyve sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik ’Markalaşma ve Pazarlamada Yeni Kimlik’ konulu eğitim düzenledi. Video konferans ve danışmanlık hizmeti olarak gerçekleştirilen eğitimde Eğitmen Doç. Dr. Murat Aktan; firma temsilcilerine ürüne ait markada nöro pazarlama içerikli iş modelleri, pazarlama süreçleri, marka ve ambalajlamada tasarım içeriği, marka güvenilirliği gibi konularda bilgilendirmede bulundu. 3 gün süren eğitim sonrasında planlanan saha çalışması ile Aydın Ticaret Borsası Proje Memuru Emine Ceylan ve Eğitmen Doç. Dr. Murat Aktan, eğitime katılım sağlayan firmaları ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette firmaların kendi bünyesindeki marka ve pazarlama stratejileri analiz edilerek, markalaşma ve pazarlamada firmanın kazanımları hususunda istişarelerde bulunuldu.

’Markalaşma ve Pazarlamada Yeni Kimlik’ eğitimine katılım sağlayan firmaların markalarını, tüketici nezdinde sorgulayarak, Aydın’dan birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin, sektöründe rekabetçilik düzeyini artırmayı ve markalaşma konusunda katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ”Borsamız, üyelerimize ve ilimizin ekonomik sosyal kalkınmasına fayda sağlamak adına projeler geliştirmeye devam etmektedir. Bu çerçevede 2022 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde düzenlenen Markalaşma ve Pazarlamada Yeni Kimlik Eğitimi ile firma temsilcilerine, marka oluşturma ve pazarlama süreci hakkında bilgilendirmede bulunularak firmaların kurumsal stratejilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Sektör temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin katılımcılarımıza oldukça fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Eğitime katılım sağlayan firma temsilcilerimize, eğitimi gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Aktan’a ve destek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.