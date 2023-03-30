Aydın Büyükşehir, vatandaşları iftar sofralarında buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Kent genelinde 7 ayrı noktada iftar programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bugün de 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Alanlı Mahalle Meydanı; Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi; Söke Sazlıköy Mahallesi; İncirliova Acarlar Mahallesi; Çine Karakollar Mahallesi ve Kuyucak Yamalak Pazar Yeri’nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, birlik ve beraberliği yansıtan iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu’na memnuniyetlerini dile getirdi. Çerçioğlu, ‘‘Ramazan ayı boyunca, birlik ve beraberliğimizi yansıtan bereketli iftar sofralarımızda halkımızla buluşmaya devam edeceğiz.’’ dedi.