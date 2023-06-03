Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazım Hikmet’i andı
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EVRENSEL ŞAİRLERDEN NÂZIM HİKMET'İ ARAMIZDAN AYRILIŞININ 60. YILINDA ŞİİRLERİNDEN BESTELENEN ŞARKILARLA ANDI. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, TÜRKİYE’NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK ŞİİR USTALARINDAN OLAN NÂZIM’I SAYGIYLA ANDIKLARINI SÖYLEDİ.
AYDIN 03.06.2023, 22:55
Aydın Büyükşehir Belediyesi, evrensel şairlerden Nazım Hikmet’i aramızdan ayrılışının 60. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şiir ustalarından olan Nazım’ı saygıyla andıklarını söyledi.
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma konserinde usta şairin farklı bestecilerce bestelenen ’Mavi Liman’, ’Memleket’, ’Güzel Günler Göreceğiz’ gibi eserleri seslendirildi. Konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince gerçekleştirildi. Seyirciler ise Nazım Hikmet’i unutmadığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.