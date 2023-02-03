Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ile mücadeleyi sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu yerlerde iş makineleri ile hazır olarak bekliyor. Efeler, Nazilli, Köşk, Kuyucak ve Sultanhisar’da 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olma çağrısı yaptı. Trafiğe çıkacak olan vatandaşların, araçlarında kış lastiği kullanmasının önemli olduğunu da ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti.