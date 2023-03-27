Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ata tohumlarından sebze hasadına başladı

Sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Ata Tohumlarından sebze yetiştirerek vatandaşların beğenisine sunmaya başladı. Üretimde yerliliği desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan ata tohumlarından elde edilen sebzelerden tohum almaya ve gelecek yıllarda bu tohumları değerlendirmeye çağırdı.

Uzun yıllardır yerel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için ata tohumları projesini uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bunu tohum ve fidan dağıtımının yanı sıra üretim yaparak da destekliyor. Tarımsal üretimi yerel tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği üzerine kuran Büyükşehir, Sultanhisar ilçesindeki serada yetiştirdiği ürünleri tüketicilere ulaştırıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde kendilerine ulaştırılan sebzeler için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bu yıl tüketicilerin beğenisine Aydın’ın yerel lezzetlerinden Koçarlı pembe domates ve Yenipazar tatlı biber sunuluyor. Yerelden yerel ürünlerle kalkınmayı desteklediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Türkiye’ye örnek olan Ata Tohumu projesinin meyvelerini her yıl bahar aylarıyla birlikte sofralarımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumuzda tadına ve kokusuna aşina olduğumuz lezzetleri çocuklarımıza aktarmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da satın aldıkları sebzelerden tohum alarak projemize evlerinde destek vermelerini istiyoruz” dedi.