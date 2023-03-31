ASKİ ekiplerinin dikkati hayat kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı ekiplerin dikkati ve hızı hayat kurtardı. Sabah saatlerinde Işıklı mahallesinde mesaiye başlayan ekipler yerde çalışırken yol kenarında bulunan büyük bir menengiç ağacında intihar girişiminde bulunan şahsı kurtardılar.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah mesaisine Efeler İlçesi’ne bağlı Işıklı Mahallesi’nde başlayan ASKİ ekipleri yerde çalışma yaptıkları sırada az ileride bulunan menengiç ağacında gelen sese dikkat kesildiler. Ağaçta bir şahsın kendisini asmak suretiyle intihar girişiminde bulunduğunu gören ASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesi hayat kurtardı. İsminin H.K. olduğu öğrenilen ve ASKİ ekiplerince kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslime dildi. Şahsın ASKİ ekiplerinin anında müdahalesi ile hayatta kaldığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.