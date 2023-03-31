Anaokulu öğrencilerine meslek liselerinin önemi anlatıldı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni (ATL) ziyaret eden Avukat Cevat Aldemir Anaokulu öğrencileri, hem mesleki lisenin önemini öğrendi hem de televizyon stüdyolarını ziyaret ederek kamera eşliğinde röportaj yaptı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Avukat Cevat Aldemir Anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni (ATL) ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte okul müzesi ve radyo televizyon alanını ziyaret eden öğrencilere meslek liselerinin önemi anlatıldı. ATL müdürü Fatih Unay tarafından öğrenci ve velilere Türk Bayrağı rozeti hediye edilirken, anasınıfı öğrencileri ile birlikte sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Çocuk Dostu Okul ATL” ve “İyi ki varsı ATL, Sen Varsan Her Şey Var” isimli etkinlikler okul müdürü Unay’a takdim edildi.

ATL bünyesinde hazırlanan ve adeta geçmişe yolculuk yaptıran eserlerin bulunduğu okul müzesini gezen minikler daha sonra okulun radyo televizyon alanını ziyaret etti. Radyo televizyon alanı, haberleşme araçları çocuklara birebir inceleterek tanıtılırken, minikler kendileri için özel hazırlanan sunumu izledi. Aydın Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Radyo Televizyon alanı öğrencileri tarafından anaokulu öğrencileri ile kamera eşliğinde röportajlar yapıldı. Radyo Televizyon Bölümü stüdyosunu inceleyen minikler, oyunlar eşliğinde telefonların nasıl çalıştığını, evlerdeki televizyonların, radyo ve mikrofonların çalışma sistemlerini, kamera önü ve arka planındaki işlerin nasıl yürüdüğünü, ses dalgalarını eğlenerek öğrendi. Meslek liselerinin öneminin de anlatıldığı ziyarette minikler unutulmayacak bir gün geçirdi.