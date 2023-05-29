‘Anadolu’dan Görünüm’ İbramaki Sanat Galerisi’nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Gülseren Güvenilir’in yağlı boya eserlerinden oluşan “Anadolu’dan Görünüm” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının ahşap malzeme kullanarak yaptığı heykellerin de bulunduğu sergi 3 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmirli ressam Gülseren Güvenilir ‘Anadolu’dan Görünüm’ adını verdiği yağlı boya resim sergisini İbramaki Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Kuşadalıları, Anadolu’nun farklı yörelerine götürecek olan sergide, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların giyim ve yemek kültürünü yansıtan yağlı boya resimler yer alıyor. Sergide ayrıca, Güvenilir’in ahşap malzeme kullanarak oyma tekniğiyle yaptığı heykeller de bulunuyor.

Gülseren Güvenilir, Kuşadası Belediyesi’ne İbramaki Sanat Galerisi’nin kapılarını sanatçılara ücretsiz bir şekilde açarak destek olmasından dolayı teşekkür etti.

Sanatçıların yaşadıkları coğrafyanın kültüründen ilham aldığını belirten Güvenilir, “Özellikle kırsal kesimde bulunan kadınlarımızın gücü ve yaşamları beni derinden etkiler. Eserlerimi sanatseverlerle İbramaki Sanat Galerisi gibi özgün ve tarihi bir yerde buluşturmaktan çok mutluyum. Kuşadası Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.