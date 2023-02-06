Afet bölgesine Nazilli’den yardım eli

Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem için yardım toplama kampanyası başlatıldı.

Acil olarak bölgeye intikal etmek üzere; battaniye, çorap, yağmurluk, kişisel kışlık giysi, eldiven, bere, atkı, çocuk bezi, uyku tulumu çocuk ve büyükler için bot ile benzeri ihtiyaçlar Nazilli Belediye Meydanı’nda kurulan çadırda toplanacak. 7 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar toplanan yardımlar ivedilikle deprem bölgesine ulaştırılacak.

Öte yandan Kızılay Nazilli Şubesi de meydana kurduğu stant ile vatandaşlardan gelen kan bağışlarını toplamak için harekete geçti. Nazillili vatandaşlar belediye meydanına gelerek kan bağışında bulunmaya başladı.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan, “Dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. 7,4 büyüklüğündeki deprem çevre illeri de sarsarak başta Kahramanmaraş olmak üzere Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da çok sayıda bina yıkılmasına neden oldu. Gerçekten çok acı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri sürerken olumsuz hava şartları da mağduriyeti arttırıyor. Devletimiz orada gereğini yapıyor. Biz de burada Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi olarak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım tırı hazırlıyoruz. Özellikle kış aylarında önem arz eden eşyaların toplanması için her zamanki gibi Nazilimiz tek yürek olacaktır” diye konuştu.