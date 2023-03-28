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ADÜ Hastane personeli, mesai arkadaşları Çelik ve Eryılmaz’ı son yolculuğuna uğurladı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN VE HAYATLARINI KAYBEDEN ORTOPEDİ SEKRETERİ COŞKUN ÇELİK VE ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ SEKRETERİ İBRAHİM ERYILMAZ’I MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
AYDIN 28.03.2023, 09:59
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve hayatlarını kaybeden Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik ve Anestezi Polikliniği Sekreteri İbrahim Eryılmaz’ı mesai arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.
ADÜ Hastanesinde Anestezi Polikliniği Sekreteri olarak görev yapan İbrahim Eryılmaz, Afyonkarahisar’a bağlı Dazkırı Mezarlığı’na defnedilirken, Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik, Kemer Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına müteakip Kemer Mezarlığı’nda defnedildi. Aydın’daki cenaze törenine, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Personel Daire Başkanı Gökhan Ülkü ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.