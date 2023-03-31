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ADÜ Genel Sekreter Yardımcılığına Hacıyusufoğlu atandı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI GÖREVİNE DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ATANDI.
AYDIN 31.03.2023, 16:17
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter Yardımcılığı Görevine Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu atandı.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent tarafından 31 Mart 2023 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, Aydın Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu atandı. Rektör Kent, Hacıyusufoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.