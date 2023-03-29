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ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi performansı ile ödül aldı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ YAYLI ÇALGILAR ANA SANAT DALI 2. SINIF ÖĞRENCİSİ DİLAY RA OYGÜR, 'NY GOLDEN CLASSİCAL MUSİC AWARDS ÖDÜL TÖRENİ'NDE, VİYOLONSEL PERFORMANSIYLA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.
AYDIN 29.03.2023, 10:27
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı 2. Sınıf Öğrencisi Dilay Ra Oygür, ’NY Golden Classical Music Awards Ödül Töreni’nde, viyolonsel performansıyla birincilik ödülünü kazandı.
Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, başarısından dolayı öğrenci Dilay Ra Oygür’ü, Öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün’ü ve emeği geçen tüm öğretmenleri kutlayarak Konservatuvarın ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü birimleriyle kendi kategorisinde ses getirmeye devam edeceğini belirtti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Emeği geçen tüm eğitimcileri tebrik ediyor, öğrencimiz Dilay Ra Oygür’ün başarılarının devamını diliyorum" dedi.