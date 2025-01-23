İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: “TCMB'den piyasaların da öngördüğü 250 baz puanlık faiz indirimi kararı geldi. Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz. Söz konusu indirimlerin ‘birebir oranda’ ve ‘hızla’ ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz. Yılın başında Türk lirası KOBİ kredilerinde büyüme sınırı artırılmıştı. 2025 yılının iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda kur tarafında da rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını diliyoruz.”