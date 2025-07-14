Baran, “PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararı, sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınmamız açısından da kritik bir eşiktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Malazgirt ruhunun yeniden diriltilmesi, bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan Türk ve Kürt halklarını yeniden barış ve birlik temelinde bir araya getirecektir” ifadelerini kullandı.

"Konuşarak Çözüm Çağrısı, Güçlü Geleceğin Temelini Atıyor"

Silahların susmasının, diyalog ve müzakere yoluyla sorunların çözümüne kapı aralayacağını söyleyen Baran, bunun Türkiye’nin uzun vadeli istikrarı için son derece önemli olduğuna dikkat çekti. “Bu yaklaşım, gelecek nesillerin güven içinde yaşamasını sağlayacak bir kardeşlik ikliminin teminatıdır” diyen Baran, sürecin TBMM çatısı altında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle kurumsallaştırılmasının da hem siyasal meşruiyeti hem de toplumsal temsiliyeti güçlendireceğini belirtti.

"İş Dünyası Olarak Sorumluluk Almaya Devam Edeceğiz"

Baran, terörsüz bir Türkiye’nin refahı artıracağına olan inancını yineleyerek, iş dünyasının da bu sürece katkı sunmaya kararlı olduğunu ifade etti. “Toplumsal huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte, yatırım ve üretim odaklı kalkınma süreci daha da hızlanacaktır. Bizler iş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

"Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli’ye Teşekkür Ediyoruz"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür eden ATO Başkanı, “Bu sürecin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve millî birlik duruşuyla devletimizin yanında yer alan Sayın Bahçeli’ye gönülden teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, alın teriyle büyüyen bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.