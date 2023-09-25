Askıda kurutmalık

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kışlık sebze-meyve kurutmalık işini ticarete dönüştüren manavlar da var. Muğla’nın en büyük halk pazarının kurulduğu Menteşe ilçesindeki kapalı Pazar yeri manav esnafının kışlık kurutmalıkları yerde değil, havada asılı şekilde gerçekleştiriliyor. Sebzeler tek tek ipe dizildikten sonra kapalı Pazar alanının çatıdan aşağıya doğru sergileniyor. Manavların satış reyonlarının üstünde adeta renk cümbüşü oluşturan kurutmalıklar kuruduktan sonra sipariş üzerine adreslerine gönderiliyor.



“Elimizde kalan ürünleri değerlendirmek için başladım”

Yıllardır aynı yerde manavlık yapan Sevgi Boz, ilk başlarda uzun süre satılmayan ve pörsümeye başlayan biber, patlıcan, fasülye, börülce, domates ve bamya gibi yazlık ürünleri çöpe atmak yerine değerlendirmekle işe başladığını söyledi. Boz, “Buruşan biberler ile başladık ilk başlarken. Ziyan olmasın, değerlendirelim, üç beş kuruş satarız lokanta olsun kışlık yapamayanlar alır diyerek başladım. Daha sonra patladı. Kimse elindeki biberi değerlendirmiyordu, çöpe atıyordu. Ben yapmaya başlayınca 4-5 yıl sonra baktılar iyi gidiyor, herkes bunu ticarete çevirdi. Gayet de güzel oluyor, görsel olarak da güzel oluyor. Yaştan kuruya geçişte renk değişimi oluşuyor. Her şey diziyoruz. Patlıcan, kabak, taze fasulye, bamya, Arnavut atomluk biber. Bizim buranın lokantalarında meşhurdur, yoğurtlama yaparlar. Kış aylarında takrak biber diye geçer. Onların hepsini kurutuyoruz” dedi.



“Çuval çuval götürüyorlar”

İç piyasaya ve yurt dışına çuval çuval kurutmalık gittiğini belirten Boz, “Yurt dışından talep çok fazla. Zaten genelde Muğla dışın satıyoruz biber, dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Mesela Kale diye bilinir. Kale’nin biberi meşhurdur ama bizim biber daha çok oluyor. Çuval çuval götürüyorlar herkes torba torba. Dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Benim çok fazla müşterim. Almanya’dan müşterilerim var, Fransa’dan var. İsviçre’ye götürenler var, Hollanda’da var. Bir sürü telefon eden var ve arıyorlar. Buraya tatil yapmaya geliyorlar tanışıyoruz. Telefon numaramı alıyorlar diğer illerde oldukları için. Kargo edip gönderiyorum”



“Fotoğraf meraklıları da geliyor”

Üstü kapalı Pazar yerinde tavadan yere doğru sarkan değişik renkteki ürünlerin fotoğrafını çekmek için de gelen olduğunu belirten Sevgi Boz, “Çok fazla gelen oluyor görsel olarak güzel olduğu için. Muğla’da meşhur oldu Pazar yeri. Kurutulan sebzelerin fiyatları çok değil aslında. Bu sene zaten fiyatlar çok yükseldi. Kilo bazında fiyatlandırıyoruz. Arnavut biberi 50 liradan satıyorum. Yeşili 50 lira. Bunları dizdiriyorum Dizdirme parası da veriyorum. 50-60 liraya satıyoruz. Çok pahalı değil. Herkesin alabileceği fiyatlar” dedi.