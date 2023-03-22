Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağında meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Fatıma Tırpan (40) yönetimindeki 16 ASK 413 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kardeşi Zekiye Darcan (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.