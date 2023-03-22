Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.43’te Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.