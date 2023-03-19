İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür A. idaresindeki 19 ES 548 plakalı otomobil ile Yunus S. idaresindeki 55 ADF 840 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Yunus S. kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar Yasemin N. , Poyraz A. ve Fatma B. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.