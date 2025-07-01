Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 11 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün yurtdışından organize ettiği etkinlikler, sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

Örgüt propagandası yaptığı tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde "gri kategoride" yer alan S.Ö. isimli şahsın, Kronos Haber adlı internet sitesi üzerinden Türkiye’ye yönelik yanıltıcı haberler yayımladığı ortaya çıkarıldı.

Bu kapsamda 13 Haziran 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Muğla, Batman ve Hatay’da toplam 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK Raporu: 4,2 Milyon TL’lik Para Aktarımı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle hazırlanan MASAK raporlarında, Avusturya merkezli "Free Journalists (Özgür Gazeteciler)" adlı dernek aracılığıyla FETÖ üyelerine toplamda 4 milyon 223 bin 414 TL tutarında döviz ve Türk Lirası transferi yapıldığı ortaya çıktı. Raporda, bu paraların büyük ölçüde Kronos Haber ile bağlantılı şahıslara gönderildiği, bu kişilerin örgüte müzahir haber sitelerinde içerik ürettikleri ve firari FETÖ mensuplarıyla doğrudan irtibatlı oldukları kaydedildi.

Ayrıca ABD merkezli "Türk Demokrasi Projesi" adlı kuruluşun yöneticilerinden birinin de şüphelilerden birine finansal destek sağladığı rapora yansıdı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda; 11 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 flash bellek, 4 harici disk, 24 ajanda ve 9 farklı tarihli Zaman gazetesi küpürü bulundu.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk milletinin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla, terör örgütlerinin her türlü yapılanmasına karşı mücadele kararlılıkla sürecektir” denildi.