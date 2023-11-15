Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı Unicera, 6-10 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar merkezi'nde kapılarını açtı.

Sektörün önemli markalarını aynı çatı altında buluşturan fuara katılım geçtiğimiz yıllara göre oldukça fazla oldu.

Üretim ve hizmet faaliyetlerini, 1997’den bu yana Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik fabrikasında sürdüren ARTEMİS, tüm Türkiye’ye ve 18 ülkeye yayılmış teknik servis ağı sayesinde, yüksek müşteri memnuniyeti performansına sahip. Sektörde banyo yıkanma alanlarında öncü konumda olan şirket, tüm ürün gamını tek çatı altında üretiyor. Yerli sermayeyle kurulan ve AR-GE & ÜR-GE süreçlerini ve ürün tasarımlarını Türk sektör profesyonelleriyle yürüten Artemis, ürünlerini Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Ön Asya’da 56 ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerini kendi hizmet ekibiyle monte eden Artemis, arızaların giderilmesinde, onarım ve bakım süreçlerinde de kendi ekibiyle çalışıyor.

Duşakabin, küvet, duş tekneleri, solid lavabo ve küvetler, buharlı ve masajlı sistemler, SPA ve Lineer süzgeçler gibi banyo alanında ihtiyaç duyulan ürünler Unicera'da büyük beğeni topladı.

Artemis, banyo yıkanma alanlarında, lider olduğu Akrilik Küvet ve Duş Teknesi, Solid Surface, Lineer Süzgeç ve Buharlı Masajlı Sistemlerin yanında, Duşakabin üretiminde de uluslararası standartlardaki özgün tasarımlarıyla sektörün öncü firmaları arasında yer alıyor.

Çalışanlarımızın kişisel ilgisi, alanlarındaki uzmanlığı, tecrübe ve takım ruhuyla birlikte kaliteli üretim sağlamak, Müşteri odaklı çalışmalar ile farkındalık yaratmak, Müşterilerimizin istek ve arzularına, doğru ve kaliteli karşılık vermek ve ilklerimiz arasında yer almasını sağlamak,

Zamanında servis ve üstün nitelikli bakım faaliyetlerini yerine getirmek. Ürün ve hizmetlerimize sahip çıkarak, satış sonrasında müşterilerimiz ile iş birliği içerisinde devam etmek misyonuyla hareket eden Artemis Genel Müdürü Kaan Koçulu'ya fuarda Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı. Koçulu, verimli bir fuar geçirdiklerini ifade ederken, sektörde yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

30 yıla yaklaşan üretim macerasıyla sektörde ilklere imza atan Artemis, Türkiye ve dünya’da, küvet ve kabin üretiminde mükemmellik merkezi olarak tanınmak, banyo yıkanma alanlarındaki tüm ürünlerde ARTEMİS markasıyla dünya standartlarında ürün çeşitliliğini maksimum seviyeye taşımak, kaynakların en verimli şekilde kullanımı ile çevreye duyarlı olarak üretime devam etmek, hizmet sürekliliğini sağlamak adına yatırımlara devam etmek, teşvik etmek ve elde edilen karı hissedarlara sağlamak. toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak adına faaliyette bulunmak vizyonuyla geleceğe emin adımlarla yürüyor.