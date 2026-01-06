Toplantıya arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ile arsaVev yönetiminin yanı sıra Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu da katıldı.

Uzun Vadeli Yaşam ve Getiri Perspektifi

arsaVev’in 2025 yılı boyunca projelerini yalnızca yatırım değeri yüksek lokasyonların seçimiyle değil, uzun vadeli yaşam ve getiri perspektifiyle de ele aldığını vurgulayan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bu yaklaşımı şu sözlerle değerlendirdi: “Biz yatırımcıya yalnızca bir tapu vermiyoruz, planlanmış bir gelecek sunuyoruz. Bizim için esas mesele lokasyon değil, o lokasyonda nasıl bir yaşam ve nasıl bir gelecek kurguladığımızdır. Bu bakış açısı, arsaVev’in tüm projelerine yön veren ana yaklaşımı oluşturuyor.”

İstanbul, Atina ve Berlin’de Güçlü Temas Noktaları

2025 yılı boyunca yatırımcıyla kurulan temasın niteliğini artırmaya odaklanan arsaVev, Türkiye’de ve yurt dışında fiziksel ve operasyonel varlığını güçlendiren adımlar attı. İstanbul’da Bağdat Caddesi üzerinde hayata geçirilen satış ofisi, markanın yatırımcıyla kurduğu ilişkinin yalnızca satış odaklı değil, deneyim ve aidiyet temelli bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk

Bu yaklaşımın yurt dışındaki ilk somut örneği ise Atina’da geliştirilen proje oldu. arsaVev’in Avrupa pazarındaki ilk yatırım modeli olarak konumlanan Atina projesi, Türk yatırımcıyı yurt dışında planlı, şeffaf ve doğrudan arsaVev tarafından yönetilen kurumsal bir gayrimenkul yapısıyla buluşturmayı hedefledi. Lokasyon seçimi, hukuki altyapısı ve satış sürecinin uçtan uca arsaVev tarafından yürütülmesiyle proje, markanın “planlanmış gelecek” yaklaşımının uluslararası ölçekteki ilk uygulaması niteliğini taşıdı.

Atina’da kazanılan bu operasyonel deneyimin ardından arsaVev, Berlin’de yurt dışındaki ilk satış ofisini açarak ihracat ve güven modelini bir adım ileri taşıdı. Berlin ofisiyle birlikte arsa ve konut ihracatının doğrudan kendi kurumsal yapısı üzerinden yönetilmeye başlandığını belirten Bülent Öztürk, bu süreci şu sözlerle değerlendirdi: “Satış ofislerini yalnızca işlem yapılan alanlar olarak görmüyoruz, bu alanlar markamızın duruşunu yansıtan temas noktaları. Berlin ofisiyle ise önemli operasyonel bir kazanım elde ettik. Artık arsa ve konut ihracatını doğrudan kendi kurumsal yapımızla yönetmeye başladık.”

Türkiye’de Bir İlk: SOPAC ile Uluslararası Güvence Yapısı

2025’in son döneminde arsaVev’in Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile hayata geçirdiği uluslararası finansman sigortasının yatırım sürecine farklı bir standart kazandırdığını ifade eden Bülent Öztürk, bu iş birliğinin önemine şu sözlerle vurgu yaptı: “Bu sigorta sayesinde yatırım süreci yalnızca bugünün koşullarıyla değil, olası tüm senaryolarla ele alınıyor. Riskler yok sayılmıyor, yönetiliyor. Bu yaklaşım yatırımcıya somut, şeffaf ve kurumsal bir güvence sunuyor.”

ArsaVev Balıkesir Projesi’nde Movenpick Otel

arsaVev’in Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markası ile Balıkesir projesi için hayata geçirdiği otelin yaşam ve yatırım anlayışını yeni bir boyuta taşıdığını belirten Bülent Öztürk, bu iş birliği ile erişilebilir olarak sunduğumuz Balıkesir projesinin hem yaşam hem de yatırım değeri katlanarak yükselecektir dedi.

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, 2025 yılına dair değerlendirmelerini şöyle tamamladı: “2025 yılında çağrı merkezimizin 1.852.787 telefon iletişiminin haricinde, yüz yüze 19.179 görüşme yapan Türkiye satış ofisleri sayımızı 15’e çıkardık. Toplam 11 projede toplam 266.053,49 metrekare karşılığı 3.531 arsa satışı gerçekleştirdik. Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla %107 büyüme ile kapattık. 2026’ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası güvence modellerinin daha geniş ölçekte uygulanması ve arsaVev Club’ın güçlü bir ekosisteme dönüşmesi, önümüzdeki dönemin ana odak alanları olacak.”

Toplantıda Accor Grup adına söz alan Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise arsaVev iş birliğini şu sözlerle ifade etti: “Accor olarak, arsaVev’in Balıkesir projesinde Mövenpick markamız ile yer alacağımız için oldukça mutluyuz. Accor’un, 110'dan fazla ülkede 5.700’ün üzerinde oteli bulunurken, Türkiye’de premium ve ekonomi olmak üzere birçok farklı segmentte 15 şehirde, 15 marka, 82 otel ve 17 bin 158 oda ile hizmet veriyoruz. 40’tan fazla ülkede, 130’un üzerinde otel ve resort ile faaliyet gösteren Mövenpick markamızla ise misafirlerine ve yerel topluluklara ilham veren, kalıcı anılar ve insani bağlar oluşturan deneyimler sunuyoruz. İki güçlü markanın böyle bir projede iş birliği yapması yatırımcılar ve Türkiye turizmi adına oldukça sevindirici bir gelişme olurken, Accor’un Türkiye pazarına duyduğu bağlılığının ve taahhüdünün güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.”

arsaVev Club ve Kadın Sporuna Destek

arsaVev, 2025 yılında hayata geçirdiği arsaVev Club ile yatırımcı ilişkilerini de yeni bir boyuta taşıdı. arsaVev Club, bir sadakat programının ötesinde bir topluluk anlayışı sunuyor, yatırımcıyla kurulan ilişkinin yeni bir aşamasını temsil ediyor.

Kadınların yer aldığı spor branşlarına ilgisini devam ettiren arsaVev, 2025 yılında Hatay Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın isim sponsoru oldu.