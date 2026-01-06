UND İkinci Başkanı Ergün Bilen, firmasının araç yatırımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, UND’nin seçim gündemine ilişkin yöneltilen bir soruyu yanıtlamıştı. Toplantının UND özelinde olmaması nedeniyle konuya kısa bir açıklama ile değinen Bilen, açıklamalarının yanlış anlaşılmaması ve farklı yönlere çekilmemesi amacıyla daha net ve kapsamlı bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşma gereği duydu.

Bilen, yaptığı basın açıklamasında UND’nin kurumsal yapısına dikkat çekerek bir hedef doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı. Bilen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“UND Yönetiminde Yön ve Hedef Ortaktır”

UND yönetimi içinde herhangi bir çatlak bulunmadığının altını çizen Bilen, “Farklı görüşler kurumsal hayatın doğasıdır. Ancak yönümüz birdir, hedefimiz birdir, sorumluluğumuz birdir. Mevcut başkanımızla birlikte unvanlar için değil, sektör için çalışan; güçlü bir UND vardır” ifadelerini kullandı.

“Bu Görev Bir Makam Değil, Emanettir”

Yönetim kurulu olarak kişisel yaklaşımlardan uzak, tamamen sektöre hizmet eden bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Bilen, “Bu görev bir makam yarışı değil; bir emanettir. Emanet taşımak ise her gün yeniden hak etmeyi gerektirir: Sahaya kulak vermeyi, veriye bakmayı, muhataplarla masaya oturmayı ve sonuç almayı esas alır” dedi.

Çetin Nuhoğlu’nun ilk başkanlık döneminde temelleri atılan kurumsal yapının bugün sağlam, profesyonel ve şeffaf bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirten Bilen, önümüzdeki bir yılın sektör için yoğun bir çalışma yılı olacağını kaydetti.

“Adaylık Tartışmaları Sektörün Gündemini Gölgelememeli”

Adaylık söylemlerinin bugün sektörün gündemini gölgelemesinin doğru olmadığını vurgulayan Bilen, “Sınır kapılarında bekleyen araçlarımız, yurt dışında haksız uygulamalara maruz kalan taşımacılarımız, gümrüklerde karşılaşılan mükerrer ve orantısız uygulamalar, vize bekleyen şoförlerimiz ve artan yatırım maliyetlerimiz varken; yapılması gereken bellidir: Türk taşımacısının önündeki engellere odaklanmak” dedi.

Türkiye’nin coğrafi olarak dünyanın en doğal taşımacılık koridorlarından biri olduğuna dikkat çeken Bilen, “Ancak doğal koridor olmak tek başına yeterli değildir. O koridoru işleten akıl, süreç, diplomasi, altyapı ve koordinasyon gerekir. Bugün mevcut darboğazlar sadece taşımacıyı değil, ülkemizin ticaret hızını da etkilemektedir. Bizim önceliğimiz tartışmayı değil, çözümü büyütmektir” ifadelerini kullandı.

Sektörün alın teriyle ayakta duran bir sektör olduğunun altını çizen Bilen, UND’nin temel görevini “emeği korumak, hakkı savunmak, rekabeti güçlendirmek ve sektörün sesini doğru yere taşımak” olarak tanımladı.

Açıklamasını “UND bugün de yarın da kişilerin değil, üyelerinin iradesinin kurumudur” sözleriyle tamamlayan Ergun Bilen, “Gücümüz birliğimizdir, pusulamız Türk taşımacısının menfaatidir” dedi.