Engelli Web’in aktardığı bilgilere göre, erişime kapatılan uygulamalar arasında Tinder, Azar, LivU ve Tango gibi dünya çapında bilinen platformlar da bulunuyor.

BTK’dan “Yılda İki Kez Zam” Kararı: İnternet Kullanıcıları Artık Daha Fazla Ödeyecek!
BTK’nin aldığı kararın gerekçesi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Engellenen Uygulamalardan Bazıları

  • Azar

  • Mili

  • Chat Match – Random Video Chat

  • Call Me Chat

  • Flirtfy

  • Lips

  • Hi

  • CoMeet

  • Tango

  • Camsurf & Video Chat

  • Roulette Chat Video Omegle Ome

  • LivCam

  • Instacams

  • Derya Görüntülü Sohbet

  • Chat PIG

  • LiVU

  • StrangerCam Görüntülü Sohbet

  • Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet