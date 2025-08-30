Engelli Web’in aktardığı bilgilere göre, erişime kapatılan uygulamalar arasında Tinder, Azar, LivU ve Tango gibi dünya çapında bilinen platformlar da bulunuyor.
BTK’nin aldığı kararın gerekçesi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.
Engellenen Uygulamalardan Bazıları
-
Azar
-
Mili
-
Chat Match – Random Video Chat
-
Call Me Chat
-
Flirtfy
-
Lips
-
Hi
-
CoMeet
-
Tango
-
Camsurf & Video Chat
-
Roulette Chat Video Omegle Ome
-
LivCam
-
Instacams
-
Derya Görüntülü Sohbet
-
Chat PIG
-
LiVU
-
StrangerCam Görüntülü Sohbet
-
Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet