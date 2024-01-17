Ares Logistics Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, “Türkiye’nin Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracatının rekor kırması, taşımacılık taleplerine de yansıdı. Avrupa’dan bu ülkelere yapılan taşımalar da artış gösteriyor. Biz de bu ülkelere taşımalarımızı yeni araç-ekipman yatırımlarımızla artırıyoruz. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve Romanya’dan bu ülkelere yapılan taşımalarda önemli bir pay sahibiyiz.” dedi.

Ares Logistics, Türkiye ve Avrupa ile Azerbaycan-Gürcistan arasındaki taşımalarını artırıyor. Şirketin Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, Avrupa’dan Azerbaycan ve Gürcistan’a ulaşmanın en kolay yolunun Türkiye’den geçtiğini belirtti.

Şenbağ, “Gerek Türkiye’den gerekse Avrupa’dan, Azerbaycan ve Gürcistan taşımalarımıza yoğun bir talep var. Türkiye’nin Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracatının rekor kırması, taşımacılık taleplerine de yansıdı. Biz de bu ülkelere yaptığımız taşımalarımızı yeni araç, ekipman ve personel yatırımlarımızla artırıyoruz. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve Romanya’dan bu ülkelere yapılan taşımalarda önemli bir pay sahibiyiz.” diye konuştu.

İhracat rekor kırdı, taşıma sayısı 119 bine çıktı

TÜİK verilerine göre ocak-kasım aylarında Azerbaycan ve Gürcistan’a toplam ihracatın 4 milyar 853 milyon dolarla rekor kırdığını vurgulayan Şenbağ, bu iki ülkeden ithalatın da 2 milyar 78 milyon dolarla rekor seviyeye yükseldiğini dile getirdi.

Şenbağ, “Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye’den bu ülkelere kara yoluyla ihracat taşıma sayısı da 131 bin 148’e çıktı. Doğal olarak biz de taşımalarımızda Azerbaycan ve Gürcistan’a ağırlık veriyoruz. Her türlü yük tipine uygun geniş özmal araç ve ekipman filomuzun da gücüyle zamanında ve hasarsız teslimatlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa ve Romanya’dan Azerbaycan ve Gürcistan’a sağladığımız aktarmasız / direkt servis ile bu koridordaki en önemli oyunculardan biriyiz.” Değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkelere ulaşım konusunda ortaya çıkan yeni durumlara hızlı şekilde uyum sağladıklarının altını çizen Şenbağ, “Konjonktürel zorluklara karşı etkili çözümler geliştiriyoruz. Gerektiğinde güzergâhı değiştiriyoruz. Gelen taleplere istinaden gabari dışı, ekpres ve parsiyel gibi farklı servis türlerinde de bu ülkelere hizmet veriyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Azerbaycan ve Gürcistan-Avrupa taşımalarımıza da ilgi yoğun”

Şenbağ, Avrupa ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında Türkiye üzerinden aktarmasız transit taşımalar yaptıklarına dikkati çekerek, “Avrupa ile bu ülkeler arasında taşımacılıkta Türkiye’nin önemi büyük. Dolayısıyla Avrupa ile Gürcistan-Azerbaycan taşımalarımız da yoğun ilgi görüyor.” dedi.