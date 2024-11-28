Tehlike Nedir?

Belkin, BPD005 model numarasına sahip şarj cihazının içindeki lityum pilin aşırı ısınma riski taşıdığını ve bunun yangına yol açabileceğini duyurdu. Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirimi yapılmamış olsa da, cihazın kullanımı derhal durdurulmalı.

Hangi Model Etkileniyor?

Sorunlu cihaz, Apple Watch + Power Bank 10K BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı olarak biliniyor. Model numarası BPD005, cihazın arka kısmında bulunuyor. Belkin, yalnızca bu modelin geri çağırmadan etkilendiğini, diğer şarj cihazlarının güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Ne Yapmalı?

Belkin, kullanıcıların cihazlarını güvenli bir şekilde muhafaza etmeleri için şu önerilerde bulundu:

Cihazı güvenli ve kuru bir yerde saklayın.

Yanıcı maddelerden uzak tutun ve herhangi bir güç kaynağına bağlamayın.

ve herhangi bir güç kaynağına bağlamayın. Çöpe veya geri dönüşüme atmayın.

Daha fazla bilgi ve talimat almak için Belkin ile iletişime geçin.

Apple ve Belkin’den Uyarılar

Apple, kullanıcılarını ürünlerin model numarasını kontrol etmeye çağırırken, Belkin ise tehlikeyi önlemek adına hızlı bir şekilde iade ve değişim süreci başlatılacağını duyurdu. Cihazla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar, Belkin’in resmi web sitesi üzerinden rehberliğe ulaşabilir.

Patlama riski taşıyan bu cihazları kullananların dikkatli olması ve belirtilen adımları takip etmesi büyük önem taşıyor.