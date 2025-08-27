Lansman tarihi belli oldu

Apple’ın geleneksel tanıtım etkinliği bu yıl 9 Eylül 2025’te düzenlenecek. Etkinliğin ardından 12 Eylül’de ön siparişler açılacak, 19 Eylül itibarıyla da küresel satışlar başlayacak. Türkiye’deki kullanıcıların ise yeni modellere Eylül sonu – Ekim başı gibi kavuşması bekleniyor.

Dört farklı model geliyor

Apple, bu yıl kullanıcıların karşısına dört farklı seçenekle çıkacak:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Serinin en dikkat çekici modeli iPhone 17 Air olacak. Sadece 5,5–6 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olacağı şimdiden teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

Öne çıkan özellikler

Yeni nesil iPhone’larda daha kompakt kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island ve titanyum–alüminyum karışımı gövde tasarımı dikkat çekecek.

Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18 / A19 (Pro modellerde A19 Pro)

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera, Pro serisinde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video kaydı

Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj

iPhone 17 fiyatları

Apple’ın bu yıl modellerine ortalama 50 dolarlık bir zam uygulaması bekleniyor. Buna göre başlangıç fiyatları şöyle olacak:

iPhone 17 Air: 899 dolar

iPhone 17 Pro: 1050 dolar (256 GB başlangıç)

iPhone 17 Pro Max: 1600 doların üzerinde

Türkiye fiyatı el yakacak

Türkiye’de iPhone 17 serisinin en düşük modelinin 80 bin TL’den satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16 serisi ise 70 bin TL’den başlamıştı.

Sürpriz ürünler de yolda

Apple, iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, yeni nesil AirPods, bazı Home aksesuarları ve M5 çipli iPad Pro modellerini de tanıtabilir.