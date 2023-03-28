Depremzede çocuklara moral etkinliği

Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesinden Antalya’ya gelen çocuklar için hazırladığı etkinliklerle çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz ay Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında Antalya’ya gelen depremzede ailelerin çocuklarını unutmadı. Çocukların sosyal yaşama ayak uydurması ve yaşanan depremin travmalarını atlatması için desteklerini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle de çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede çocuklar, önce Bahçeli Kültür ve Sanat’ta sahnelenen ‘Petra ve Kırlangıç ’adlı tiyatro oyununu izledi. Tiyatro gösterisinden sonra çocuklar, HayatPark’ta günün geri kalanını eğlenerek geçirdi.

“Çocuklar bizim umudumuz”

Depremzede çocukların yaşadığı travmayı bir nebzede olsa silmek istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çeşitli etkinlik ve desteklerle çocukların sosyal yaşama ayak uydurması için çalıştıklarını söyledi. Ülke olarak yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden Başkan Esen , “Çocuklarımız bu felaketten çok fazla etkilendi. Depremden arda kalan izleri çocuklarımızın hafızalarından arındırmak istiyoruz. Gelişimlerini ve sosyalleşmelerini düzenleyecek psikolojik desteğin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de moral vermeye çalışıyoruz. Çocuklar bizim en büyük umudumuz. Yüzlerini bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.