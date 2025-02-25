Ankara Büyükşehir Belediyesi; Demetevler, Ulus ve Mamak olmak üzere üç merkezde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Çocuk-ergen, yetişkin ve ailelere Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinde; alanlarında uzman klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yüz yüze bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü; Demetevler, Ulus ve Mamak olmak üzere üç şubeyle psikolojik danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Çocuk-ergen, yetişkin ve ailelere yönelik hizmet veren merkezde; alanlarında uzman klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yüz yüze bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra eğitim hizmetleri kapsamında; aile eğitim seminerleri, kariyer günleri, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile vatandaşlara ücretsiz eğitim ve rehberlik desteği verilirken farklı yaş gruplarına yönelik ‘Öğrenci Gelişim Programları ve Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı' (PERGEL Projesi) de merkezlerde gerçekleştiriliyor.





Telefonla psikolojik destek hattı

Birey ve ailelere psikolojik danışmanlık, rehberlik ve eğitim desteği vererek sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezleri, Ankaralılara kapılarını açmayı sürdürüyor. Psikolojik destek hattı ise 0 312 666 60 06 numaralı telefonla hizmet vermeye devam ediyor.



2 bin 186 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti

2024 yılında üç farklı noktada hizmet veren merkezlerde toplam 2 bin 186 vatandaşa psikolojik danışmanlık hizmeti, 528 vatandaşa da telefonla destek hattı aracılığıyla yönlendirme ve rehberlik hizmeti sunulurken 624 vatandaşa destek eğitimleri verildi.

Klinik Psikolog Cansu Yenidünya, "Ulus Anafartalar Caddesinde 1927 yılında inşa edilen ve 2023 yılında restore edilen bu tarihi binada alanında uzman 8 ruh sağlığı çalışanı ile halka psikolojik destek hizmeti veriyoruz" dedi.



"Telefonla psikolojik destek hizmeti hala devam ediyor"

Psikolojik Danışman Serenay Kocabay ise Demetevler şubesinin 2011 yılında halka hizmet vermeye başladığını belirterek, "Aile eğitim seminerleri, kariyer günleri, kişisel ve mesleki eğitim programlarına yönelik eğitimler veriyoruz. Pandemi döneminde başlattığımız telefonla psikolojik destek hizmeti hala devam ediyor. Tüm merkezlerde 2024 yılında toplam 2 bin 186 vatandaşa psikolojik danışmanlık, 528 vatandaşa telefonla destek, 624 vatandaşa eğitim verildi. Birey ve ailelere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vererek sağlıklı bireylerin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.



Psikolog Elif Tüysüz ise, "Merkezimizde yetişkinlerle gerçekleştirdiğimiz bireysel psikolojik desteğe ek olarak çocuklar için iyileştirici gücüne inandığımız oyun terapisine de yer veriyoruz. Oyunun iyileştiriciliği ile çocukların psikogelişimlerinde meydana gelebilecek duraksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.