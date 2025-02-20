Dergide, kayıt dışı ekonominin yalnızca vergi gelirlerini kaybettirmediği, aynı zamanda organize suç gruplarının finansmanına da katkı sağladığına dikkat çekildi. Bu tür suç gruplarının özellikle akaryakıt kaçakçılığı ve enerji sektörlerinde büyük paya sahip olduğu belirtildi. Forbes, dijital dönüşümün, bu sorunla mücadelede kritik bir rol oynayabileceğini vurgularken, UTT'sin kayıtdışı ekonomiyle mücadelede sağladığı avantajları sıraladı.

UTTS, radyo frekans tanıma teknolojisi (RFID) kullanarak, araçların yakıt alımlarını dijital ortamda takip eder. Bu sayede akaryakıt alımları otomatik olarak kaydedilir ve vergi kaybının önlenmesi sağlanır. Ayrıca, yapay zeka destekli analitik sistemlerle, anormal yakıt tüketim hareketlilikleri tespit edilerek potansiyel vergi kaçakçılığı önlenir. Forbes, bu sistemi devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendirerek, ABD'nin de benzer dijital çözümleri benimsemesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin kayıtdışı ekonomisinin 1,4 trilyon dolara ulaşmasının ardından, dijital dönüşümün bu soruna karşı önemli bir araç olabileceği ifade edilerek, Washington yönetiminin yapay zeka yatırımlarını hızlandırması gerektiği vurgulandı.