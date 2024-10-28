Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ile yaptığı röportajda firmanın faaliyetlerinden, sektörde yaşanan zorluklardan ve gelecek hedeflerinden bahsetti.

"Fuar Beklentilerimizin Üzerinde İlgi Gördü"

Rıdvan Mertöz, fuara dair değerlendirmelerinde, bu yılki katılımcı ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Avrasya Ambalaj Fuarı’nın Türkiye’nin en büyük ambalaj organizasyonu olduğunu vurgulayan Mertöz, “Sektörün kalbi burada atıyor, bu ilgiyi ekonomik faydaya dönüştürmek ise temel hedefimiz,” dedi.

Beta-Pak’ın Global Üretim Gücü

Beta-Pak’ın faaliyet alanlarına değinen Mertöz, gıda ambalaj makineleri üretiminde uzmanlaştıklarını söyledi. Orta Doğu ve Rusya pazarında güçlü bir konumda olduklarını belirten Mertöz, Avrupa’daki rekabete rağmen bu pazarda da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Betapak’ın, peynir, ketçap, bardak su gibi farklı gıda ambalajlarını üretebilecek makineler sunduğunu vurgulayan Mertöz, “Üç yıl önce çoğunluk hisselerini aldığımız Beta-Pak, 27 yıllık bir geçmişe sahip ve bizler ekibimizle markayı daha ileri taşımak için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

İhracatta Kur Baskısı ve Karlılık Sorunu

Rıdvan Mertöz, kur dalgalanmalarının ihracat yapan sanayiciler üzerindeki etkisine de dikkat çekti. İhracat sektöründeki firmaların yüksek enflasyon karşısında kurun sabit kalmasından dolayı zorlandığını belirten Mertöz, bu durumun karlılığı ciddi anlamda düşürdüğünü ifade etti. Kur sorununa çözüm bulunmasının, sanayicilerin rahat nefes alabilmesi için kritik olduğunu belirten Mertöz, “Bu konuda çözüm beklentimiz büyük,” dedi.

Yüksek İhracat Oranı ile 87 Ülkede Varız

Beta-Pak dışında Bimed gibi farklı markalarla da global pazarda olduklarını belirten Mertöz, cironun %75'inin ihracattan geldiğini söyledi. 87 ülkede aktif olarak ürünlerinin satıldığını belirten Mertöz, bu rakamın bazı yıllarda 100'ün üzerinde ülkeye kadar çıktığını ekledi. Bimed markası için Avrupa’da yeni bir fabrika kurduklarını, Hadımköy civarına taşınmaya başladıklarını ve bu taşınma sürecinin kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı. Bu yıl 20 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Mertöz, bu yatırımların sanayi sektörü için büyük önem taşıdığını belirtti.

"Hayallerimizi Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyoruz"

Firmanın geleceğe dair hedeflerine de değinen Mertöz, mevcut sıkıntılara rağmen markalarını büyütmeye yönelik geniş vizyonlarını koruduklarını ifade etti. Mertöz, “Dünyanın dört bir yanında işlerimizi adım adım takip ediyoruz, biz bu mücadeleyle ancak tutunabiliyoruz,” dedi ve ekledi: “70 yaşında olmama rağmen gençler kadar çalışıyor, koşturuyorum. Çalışan demir ışıldar derler, bu düşünceyle hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”