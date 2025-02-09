Meta, Amazon, Alphabet (Google) ve Microsoft, bu yıl yapay zeka teknolojileri ve veri merkezi kurulumları için toplamda 320 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bu, şirketlerin geçen yılki 230 milyar dolarlık sermaye harcamalarından daha fazla bir rakamı ifade ediyor.

Teknoloji devleri, kendilerini rakiplerinden bir adım öne çıkarmak ve yapay zeka altyapılarını güçlendirmek için veri merkezleri kurmakta ve Nvidia'nın grafik işleme birimleri (GPU) ile modellerini geliştirmek için büyük bir yarışa girmiş durumda. Amazon, bu alanda en iddialı planı sunarak 100 milyar dolarlık bir harcama hedefliyor. CEO Andy Jassy, AI yatırımlarının Amazon Web Services (AWS) bölümü için büyük bir fırsat sunduğunu ve bu yatırımların uzun vadede şirketin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Microsoft, yapay zeka iş yükü veri merkezleri kurmak için 2025 mali yılında 80 milyar dolarlık bir bütçe ayırmayı planlıyor ve bu harcamanın büyük bir kısmının ABD'de gerçekleşmesi bekleniyor. Alphabet ise bu yıl 75 milyar dolarlık sermaye harcaması hedefliyor, çoğunluğunun teknik altyapı ve veri merkezlerine yapılacağı ifade ediliyor. Meta da, 2025 yılı için AI yatırımlarına 60-65 milyar dolar arasında bir bütçe ayıracak. CEO Mark Zuckerberg, bu yatırımların Amerikan teknoloji liderliğini genişletmeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Diğer teknoloji devlerinden Apple'ın AI yatırımları ise tahmin etmek zor. Şirket genellikle bulut sağlayıcılarından kapasite kiralayarak yapay zeka alanında çalışmalarını sürdürüyor. Apple’ın AI teknolojilerinin çoğu, Google Cloud ve AWS gibi bulut platformlarında eğitiliyor. Tesla ise, 2024'te AI alanına 5 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor ve bu yatırımlar, otonom sürüş teknolojisi ve insansı robotiklerin eğitim modelleri için kullanılacak.

Yapay zeka harcamalarındaki artış, bulut bilişim sektörünü de önemli ölçüde etkiliyor. Bu yatırımların, teknoloji devlerinin bulut iş modelleri için büyük bir büyüme fırsatı sunduğu düşünülüyor. Ancak, son çeyrekte bulut sektörü beklentilerin altında kaldı ve arz sıkıntıları nedeniyle bu alandaki büyüme hız kesmişti. Amazon’un CEO’su Jassy, bu kısıtlamaların 2025'in ikinci yarısında hafiflemesini beklediklerini söyledi.