Vali Masatlı’dan Hataylı Eren’e doğum günü hediyesi

Hatay’da koordinatör olarak görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, çadır kentte 3 yaşına giren Eren’e doğum günü hediyesi verdi.

Hatay Defne’de çadır kentleri dolaşan Vali Masatlı, karşılaştığı Eren Can’ın doğum günü olduğunu öğrenince aldırdığı oyuncak arabayı hediye ederek çocuğun yüzünü güldürdü.

Ablasına da oyuncak bebek hediye ettiği Eren’in annesiyle görüşüp ihtiyaçlarını dinleyen Mustafa Masatlı, “Küçük yavrumuza ailesiyle, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.