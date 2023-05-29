Suluova TSO Başkanı Aksu: “TOGG tek kelimeyle muhteşem”

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, yerli otomobil TOGG ile test sürüşü yaptı. Ankara’da direksiyonuna geçtiği aracı çok beğenen Turgut Aksu, “TOGG tek kelimeyle muhteşem” dedi.

Son teknolojiyle donatılan aracı sürmenin heyecan verici olduğunu vurgulayan Aksu, “İnşallah bize de en kısa zamanda nasip olur” diye konuştu.

Aksu, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve babayiğitlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.