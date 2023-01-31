Suluova Belediyesporlu güreşçilerden 35 madalya

Suluova Belediyespor güreş takımı 45 sporcuyla katıldığı Amasya okullar arası güreş müsabakalarında 35 sporcusunun derece yapıp madalya almasıyla büyük bir başarıya imza attı. Güreşçilerden 16’sı birincilik, 9’u ikincilik, 10’u üçüncülük elde etti.

Başarılı sporlarını kutlayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “8 yıldır yaz spor okullarıyla başlayıp kulüpleşmeyle devam eden bir çaba var. Suluova Belediye spor Kulübü sporcularımız Suluova’mızın adını bölgede ve tüm Türkiye’de duyuruyor ve duyurmaya da devam ediyor” dedi.

Sporcularının her birine minnettar olduğunu belirten Fatih Üçok,” 35 madalyanın içerisinde 16 birincilik, 9 ikincilik ve 10 üçüncülük iyi bir başarı. Sporcularımız şimdi daha çok desteği hak ettiler” diye konuştu.

Çalışma ortamlarıyla ilgili yeni bir yeni müjdeyi sporcularla paylaşan Üçok, “Suluova Kapalı Spor Salonumuzun yarım kalan işi yeniden ihale edilecek. Zor kısmı bitti. Temel işlemleri tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda sporcularımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bir başka müjdemiz ise Suluova huzurevi yanında bulunan sentetik çim sahamızın yanında sporcularımızın hizmetine sunacağımız prefabrik antrenman salonu için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Güreş antrenörleri Hamdi Tuncer ve Mesut Küpçü de, Başkan Üçok’a destekleri için teşekkür etti.