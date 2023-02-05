Oğuzhan Kaşka’nın ilk romanı ‘Yalan yere’ çıktı

Amasya’da Türkçe öğretmeni Oğuzhan Kaşka’nın ‘Yalan yere’ adlı ilk romanı çıktı.

Amasya’nın Kırviran köyünden ara sıra şehre gelerek eğlenip çevresine topladığı insanlara anlattığı hikâyelerle nam salmış usta bir partalcı olan Salih’in kahramanı olduğu romanın yazarı, eserini okuyucuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçmişte ‘Anadolu’nun Oxford’u olarak nitelendirilen kadim şehir Amasya’nın edebiyattan da uzak kalmasının düşünülemeyeceğine inandığını belirten Kaşka, “Fakat böylesi önemli bir şehir ne yazık ki çağdaş Türk edebiyatında yeterli ilgiyi görememiştir. Envai çeşit kültürel mirasın torunlarının anlatacak pek çok hikâyesi var bu topraklarda. Oğuzhan Kaşka ‘Yalan yere" ile bu boşluğu doldurmaya namzet olmuş, hem şehrin kültürel mirasına katkıda bulunmayı hem de yerel özelliklerden hareketle ulusal ölçekte ses getirmeyi misyon edinmiştir” diye konuştu.

Romanın okunmasını tavsiye eden yazar ve şair Sunay Akın da, “Edebiyatımızın yeni kalemlerle güç kazanması ne güzel” ifadelerini kullandı.