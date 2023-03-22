Amasyalı kadınlardan Ramazan sofraları için yağlı ve dolma hazırlığı

Şehzadeler şehri Amasya’nın coğrafi işaretli lezzetlerinden yağlı ve dolma 11 ayın sultanı Ramazan ayında da sofraların vazgeçilmezi olacak. Kadınlar birlikte el emeğiyle pişirip hazırladıkları bu geleneksel yiyeceklerin üretimine ağırlık verdi.

Hamurunun oklavayla açılıp sac üstünde pişirildiği Amasya yağlısı ile asma yaprağının içine kuru bakla, yarma, çeşitli baharatlar eklenerek bohça şeklinde sarıldığı baklalı dolma bu Ramazan ayında kentteki kadın kooperatiflerinin hazırlayıp sattıkları ürünler arasında yer aldı.

Yapımında un, su, haşhaş ve cevizin de kullanıldığı Amasya yağlısının uzun süreyle tokluk hissi verdiğini belirten Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, bunun yanı sıra baklalı dolmanın da Ramazan ayı öncesinde müşterileri tarafından sipariş edildiğini açıkladı. İl genelinde kadın kooperatiflerinin sayısının giderek arttığına değinen Bozkurt, destekleri dolayısıyla Amasya Valiliği’ne teşekkür etti.

Ramazan sofraları için sade, sebzeli makarna, erişte, çorbalık, ev baklavası, diğer tatlı çeşitleri, su böreği, işkefe ve işkefe tatlısı çeşitlerini de hazırladıklarını anlatan Yolpınar köyünden Hakime Alagöz, “Hepsinde el emeği var. İnşallah bu lezzetli ürünlerimizi yiyerek oruçlarımız eda edeceğiz” diye konuştu. Emine Ercan ise buzdolabında uzun süre bekletilebilen yağlının iftar ve sahur vakitlerinde kolayca ısıtılıp tüketilebildiğini söyledi.