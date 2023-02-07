Amasya’dan deprem bölgesine yardım tırları ve iş makineleri gönderildi

Amasya’dan Kahramanmaraşlı merkezli depremin vurduğu bölgedeki kentlere giyim, barınma ve gıda malzemesi taşıyan tırlar ile iş makineleri gönderildi.

Yardım tırları ve iş makineleri dualarla yolcu edildi. Enkaz altında yardım bekleyenlerin kurtarılması için depremin ilk anından itibaren bölgeye arama-kurtarma ekiplerini yönlendirdiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Tüm araçlarımızı seferber ettik” dedi.

Hayırsever Amasya halkının düzenledikleri yardım kampanyasına büyük destek verdiğine değinen Başkan Sarı, temel ihtiyaç maddeleri, ısınma ve barınma ihtiyacını karşılayacak malzemeler ile iş makinelerinden oluşan bir konvoyu daha afet bölgesine yolcu ettiklerini söyledi. Büyük yıkıma yol açan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için Gaziantep’in Nurdağı ilçesine görevlendirildiğini hatırlatan Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ise, “Onlarla sürekli temas halindeyiz. Oradan gelen ihtiyaç bildirimleriyle buradan Amasya halkının duyarlılığını, hassasiyetini ve yardımseverliğini bir araya getirdik. İnsanlarımızın ihtiyacı olan malzemeleri tırlara yükleyerek yollamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.