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Amasya’da yanan otomobil alev topuna döndü
AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ. KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.
AMASYA 26.05.2023, 21:46
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yangın çıkan otomobil bir anda alev topuna döndü. Korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mahsen Mahallesi Gündoğdu sokakta hareket halindeki 05 DR 246 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Metin Akdağ ve yanındaki eşi araçtan dışarı çıkmayı başardı.
Kısa sürede aracı saran alevler Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis, araç yangınıyla ilgili inceleme başlattı.