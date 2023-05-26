Amasya’da yanan otomobil alev topuna döndü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yangın çıkan otomobil bir anda alev topuna döndü. Korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mahsen Mahallesi Gündoğdu sokakta hareket halindeki 05 DR 246 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Metin Akdağ ve yanındaki eşi araçtan dışarı çıkmayı başardı.

Kısa sürede aracı saran alevler Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis, araç yangınıyla ilgili inceleme başlattı.